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В Україні підвищили пенсійний
вік, але не для всіх

В Україні підвищили пенсійний вік, але не для всіх
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 03:37

В Україні підвищили пенсійний вік, але не для всіх

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 січня 2021-го на 12 місяців посилили вимоги для виходу на пенсію.

Дивися повний текст В Україні підвищили пенсійний вік, але не для всіх.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 03:37

Че там наш гидрант и КС вместе с ним говорят по этому поводу? Это же типичное сужение социальных прав и гарантий граждан, корторое прямо запрещено Конституцией Украины.
Одних ( зажратых) - это не касается, а другому - "вони не цікаві"? Или команды "голос" от хозяина не поступило?

А в запрещенном ссср минимальный стаж был просто огромный, "аж" 5 лет и выход в 60.

Интересно было бы спросить, куда идти безработным пожилым людям 60-65 лет? На помойку, побираться или воровать?
Построили, социальное, *лять, государство :evil:
EKO
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