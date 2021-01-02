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В Україні підвищили пенсійний
вік, але не для всіх

В Україні підвищили пенсійний вік, але не для всіх
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 12:42

  ssnet написав:Это Вам не нужно, а другим очень даже нужно. По сути те налоги к вашей пенсии имеют весьма отдаленное отношение, т.к они идут на это поколение пенсов, большая часть которых просиживали штаны и ничего не накопили (ну или накопили фантики с портретами Ленина).


Только до сих пор государство держится на остатках того что создало поколение пенсов :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:13

  antikkristall написав:
  ssnet написав:Это Вам не нужно, а другим очень даже нужно. По сути те налоги к вашей пенсии имеют весьма отдаленное отношение, т.к они идут на это поколение пенсов, большая часть которых просиживали штаны и ничего не накопили (ну или накопили фантики с портретами Ленина).


Только до сих пор государство держится на остатках того что создало поколение пенсов :)

Что-то совку эти поделия не сильно помогли. Может и сейчас кто-то с ценностью ошибается?..
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:34

Называется, получай фашист гранату. Посмеялись с Рашки? И ето только начало.
fiona98
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:36

zoltr73
Те кто не смог до 65 лет заработать стаж в 28 лет пусть живут на то за что жили до этого.
А ты вернешь мне мои налоги в ПФ которые я платил всю жизнь? И я с удовольствием откажусь от етой нищенской пенсии.
fiona98
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