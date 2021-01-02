В Україні підвищили пенсійний вік, але не для всіх

Только до сих пор государство держится на остатках того что создало поколение пенсов
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Додано: Пон 04 січ, 2021 12:42
Только до сих пор государство держится на остатках того что создало поколение пенсов
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:13
Что-то совку эти поделия не сильно помогли. Может и сейчас кто-то с ценностью ошибается?..
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:34
Называется, получай фашист гранату. Посмеялись с Рашки? И ето только начало.
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:36
zoltr73
Те кто не смог до 65 лет заработать стаж в 28 лет пусть живут на то за что жили до этого.
А ты вернешь мне мои налоги в ПФ которые я платил всю жизнь? И я с удовольствием откажусь от етой нищенской пенсии.
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