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В Україні підвищили пенсійний
вік, але не для всіх

В Україні підвищили пенсійний вік, але не для всіх
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:13

  antikkristall написав:
  ssnet написав:Это Вам не нужно, а другим очень даже нужно. По сути те налоги к вашей пенсии имеют весьма отдаленное отношение, т.к они идут на это поколение пенсов, большая часть которых просиживали штаны и ничего не накопили (ну или накопили фантики с портретами Ленина).


Только до сих пор государство держится на остатках того что создало поколение пенсов :)

Что-то совку эти поделия не сильно помогли. Может и сейчас кто-то с ценностью ошибается?..
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:23

  EKO написав:Че там наш гидрант и КС вместе с ним говорят по этому поводу? Это же типичное сужение социальных прав и гарантий граждан, корторое прямо запрещено Конституцией Украины.
Одних ( зажратых) - это не касается, а другому - "вони не цікаві"? Или команды "голос" от хозяина не поступило?

А в запрещенном ссср минимальный стаж был просто огромный, "аж" 5 лет и выход в 60.

Интересно было бы спросить, куда идти безработным пожилым людям 60-65 лет? На помойку, побираться или воровать?
Построили, социальное, *лять, государство :evil:


В СССР отношения работающих к пенсионерам было почти 3/1. Если бы у нас сейчас было 3-4 млн пенсионеров, никто бы ничего не менял, а средняя пенсия была бы 400$, но увы. Пенсионеров у нас 11.3 млн, а платящих ЕСВ примерно столько же. И это все следствие вот этих вот необоснованных социальных гарантий. Строить надо не социальное государство, а экономически сильное, тогда и соц. гарантии будут расти.

  antikkristall написав:Только до сих пор государство держится на остатках того что создало поколение пенсов :)


Одно государство развалилось, а второе близко к этому состоянию. Это точно то, чем стоит гордиться?
Я почти уверен, что если бы при совке не опустошили наши шахты, нефтегазовые месторождения, не построили экономически неэффективные производства, не вырастили поколения ждущих халявы, то за 30 лет мы бы были совсем на другой ступени развития.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:52

  antikkristall написав:
  ssnet написав:Это Вам не нужно, а другим очень даже нужно. По сути те налоги к вашей пенсии имеют весьма отдаленное отношение, т.к они идут на это поколение пенсов, большая часть которых просиживали штаны и ничего не накопили (ну или накопили фантики с портретами Ленина).


Только до сих пор государство держится на остатках того что создало поколение пенсов :)

нее.. У нас есть то, что построено до этого поколения пенсов и то что сроилось молодежью уже в частных компаниях. А поколения пенсов, это скрипучий автобус Богдан и другие потуги автопрома, ужасно шумный метрополитен, Моторсич с древними самолетами, аварийные шахты, панельки с ужасной тепло и звукоизоляцией и т.п. А ну и да ..., еще и Чернобыль как раз на их совести - экспериментаторы хреновы :evil: .
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