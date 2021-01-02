В Україні підвищили пенсійний вік, але не для всіх

antikkristall написав:
Только до сих пор государство держится на остатках того что создало поколение пенсов
Что-то совку эти поделия не сильно помогли. Может и сейчас кто-то с ценностью ошибается?..
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Додано: Пон 04 січ, 2021 13:13
Что-то совку эти поделия не сильно помогли. Может и сейчас кто-то с ценностью ошибается?..
Додано: Пон 04 січ, 2021 16:23
В СССР отношения работающих к пенсионерам было почти 3/1. Если бы у нас сейчас было 3-4 млн пенсионеров, никто бы ничего не менял, а средняя пенсия была бы 400$, но увы. Пенсионеров у нас 11.3 млн, а платящих ЕСВ примерно столько же. И это все следствие вот этих вот необоснованных социальных гарантий. Строить надо не социальное государство, а экономически сильное, тогда и соц. гарантии будут расти.
Одно государство развалилось, а второе близко к этому состоянию. Это точно то, чем стоит гордиться?
Я почти уверен, что если бы при совке не опустошили наши шахты, нефтегазовые месторождения, не построили экономически неэффективные производства, не вырастили поколения ждущих халявы, то за 30 лет мы бы были совсем на другой ступени развития.
Додано: Пон 04 січ, 2021 17:52
нее.. У нас есть то, что построено до этого поколения пенсов и то что сроилось молодежью уже в частных компаниях. А поколения пенсов, это скрипучий автобус Богдан и другие потуги автопрома, ужасно шумный метрополитен, Моторсич с древними самолетами, аварийные шахты, панельки с ужасной тепло и звукоизоляцией и т.п. А ну и да ..., еще и Чернобыль как раз на их совести - экспериментаторы хреновы .
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