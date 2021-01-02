В Україні підвищили пенсійний вік, але не для всіх

Додано: Пон 04 січ, 2021 16:23

EKO написав: Че там наш гидрант и КС вместе с ним говорят по этому поводу? Это же типичное сужение социальных прав и гарантий граждан, корторое прямо запрещено Конституцией Украины.

Одних ( зажратых) - это не касается, а другому - "вони не цікаві"? Или команды "голос" от хозяина не поступило?



А в запрещенном ссср минимальный стаж был просто огромный, "аж" 5 лет и выход в 60.



Интересно было бы спросить, куда идти безработным пожилым людям 60-65 лет? На помойку, побираться или воровать?

Построили, социальное, *лять, государство Че там наш гидрант и КС вместе с ним говорят по этому поводу? Это же типичное сужение социальных прав и гарантий граждан, корторое прямо запрещено Конституцией Украины.Одних ( зажратых) - это не касается, а другому - "вони не цікаві"? Или команды "голос" от хозяина не поступило?А в запрещенном ссср минимальный стаж был просто огромный, "аж" 5 лет и выход в 60.Интересно было бы спросить, куда идти безработным пожилым людям 60-65 лет? На помойку, побираться или воровать?Построили, социальное, *лять, государство

antikkristall написав: Только до сих пор государство держится на остатках того что создало поколение пенсов Только до сих пор государство держится на остатках того что создало поколение пенсов

В СССР отношения работающих к пенсионерам было почти 3/1. Если бы у нас сейчас было 3-4 млн пенсионеров, никто бы ничего не менял, а средняя пенсия была бы 400$, но увы. Пенсионеров у нас 11.3 млн, а платящих ЕСВ примерно столько же. И это все следствие вот этих вот необоснованных социальных гарантий. Строить надо не социальное государство, а экономически сильное, тогда и соц. гарантии будут расти.Одно государство развалилось, а второе близко к этому состоянию. Это точно то, чем стоит гордиться?Я почти уверен, что если бы при совке не опустошили наши шахты, нефтегазовые месторождения, не построили экономически неэффективные производства, не вырастили поколения ждущих халявы, то за 30 лет мы бы были совсем на другой ступени развития.