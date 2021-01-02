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В Україні підвищили пенсійний
вік, але не для всіх

В Україні підвищили пенсійний вік, але не для всіх
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:13

  antikkristall написав:
  ssnet написав:Это Вам не нужно, а другим очень даже нужно. По сути те налоги к вашей пенсии имеют весьма отдаленное отношение, т.к они идут на это поколение пенсов, большая часть которых просиживали штаны и ничего не накопили (ну или накопили фантики с портретами Ленина).


Только до сих пор государство держится на остатках того что создало поколение пенсов :)

Что-то совку эти поделия не сильно помогли. Может и сейчас кто-то с ценностью ошибается?..
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:23

  EKO написав:Че там наш гидрант и КС вместе с ним говорят по этому поводу? Это же типичное сужение социальных прав и гарантий граждан, корторое прямо запрещено Конституцией Украины.
Одних ( зажратых) - это не касается, а другому - "вони не цікаві"? Или команды "голос" от хозяина не поступило?

А в запрещенном ссср минимальный стаж был просто огромный, "аж" 5 лет и выход в 60.

Интересно было бы спросить, куда идти безработным пожилым людям 60-65 лет? На помойку, побираться или воровать?
Построили, социальное, *лять, государство :evil:


В СССР отношения работающих к пенсионерам было почти 3/1. Если бы у нас сейчас было 3-4 млн пенсионеров, никто бы ничего не менял, а средняя пенсия была бы 400$, но увы. Пенсионеров у нас 11.3 млн, а платящих ЕСВ примерно столько же. И это все следствие вот этих вот необоснованных социальных гарантий. Строить надо не социальное государство, а экономически сильное, тогда и соц. гарантии будут расти.

  antikkristall написав:Только до сих пор государство держится на остатках того что создало поколение пенсов :)


Одно государство развалилось, а второе близко к этому состоянию. Это точно то, чем стоит гордиться?
Я почти уверен, что если бы при совке не опустошили наши шахты, нефтегазовые месторождения, не построили экономически неэффективные производства, не вырастили поколения ждущих халявы, то за 30 лет мы бы были совсем на другой ступени развития.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:52

  antikkristall написав:
  ssnet написав:Это Вам не нужно, а другим очень даже нужно. По сути те налоги к вашей пенсии имеют весьма отдаленное отношение, т.к они идут на это поколение пенсов, большая часть которых просиживали штаны и ничего не накопили (ну или накопили фантики с портретами Ленина).


Только до сих пор государство держится на остатках того что создало поколение пенсов :)

нее.. У нас есть то, что построено до этого поколения пенсов и то что сроилось молодежью уже в частных компаниях. А поколения пенсов, это скрипучий автобус Богдан и другие потуги автопрома, ужасно шумный метрополитен, Моторсич с древними самолетами, аварийные шахты, панельки с ужасной тепло и звукоизоляцией и т.п. А ну и да ..., еще и Чернобыль как раз на их совести - экспериментаторы хреновы :evil: .
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:49

Не розумію!
Якого це дива пенсійний вік жінок та чоловіків має бути однаковим?
З якіх це пір чоловіки почали народжувати.
Чому жінок і чоловіків ставлять на один рівень?
tetanamusaeva
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:07

Есть простое решение! Прекратить играть в пенсию вообще. Любой работодатель платит 100% зарплаты согласно трудового договора работнику и согласно его ид.кода одновременно с выплатой подает отчет в налоговую - мол в данном месяце выплачена работнику такая-то сумма. Более никаких налогов работодатель платить не должен, тогда все зарплаты станут белыми и прозрачными. Человек (физ.лицо) один раз в год, подает декларацию где указывается: из сколько заработано, вычитаем: сколько потрачено(лечение, учеба) + отложено на пенс.счет(банк, фонд и т.д.), на полученную разницу начисляется подоходный налог, который каждым гражданином платится в бюджет. А вот деньги с пенсионных счетов фонды могут вкладывать как раз в ОВГЗ, а % разница между ними может быть использована на финансирование дефицита пенсионного фонда уже сейчас - на выплату нынешних мизерных пенсий.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 20:11

  gorban2016 написав:Нам надо другого президента, этот нас полностью угробит :(

Дизель шоу и Мамахохотала слишком унылы и не заводят.

Вот разве что Юрий Великий :mrgreen:


Есть ещё два кандидата из комады нынешнего президента: Юрчик Полтавский и Вовчик Тернопольский.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:02

  tetanamusaeva написав:Не розумію!
Якого це дива пенсійний вік жінок та чоловіків має бути однаковим?
З якіх це пір чоловіки почали народжувати.
Чому жінок і чоловіків ставлять на один рівень?

Приїхали. Скільки століть боролись за рівність а тут нате :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:09

Faceless а по существу? Ну вот просто интересно, беременность-роды действительно тяжело и удар по организму, почему это не должно учитываться?
Kris_2017
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:33

Re: В Україні підвищили пенсійний вік, але не для всіх

  Kris_2017 написав:Ну вот просто интересно, беременность-роды действительно тяжело и удар по организму, почему это не должно учитываться?

Каким боком это к выходу на пенсию? Пенсия это не инвалидность.

Выйти на пенсию можно и раньше, но тогда соответственно и получаемая пенсия будет меньше поскольку сам человек меньше отдал обществу в виде выплат в солидарный пенсионный фонд. И с вот этой точки зрения - доли выплаченной в солидарный фонд - женщины ходившие в отпуск по уходу за ребенком наоборот должны уходить на пенсию позже чем мужчины не ходившие в такой отпуск и платившие всё это время взносы.

Но закон уравнивает и женщин заплативших меньше и мужчин заплативших больше. Так каких ещё преференций надо?

К слову, в патриархальном обществе женщины вообще не имеют пенсии, а сидят дома и занимаются ККК. Такого надо? :lol: А в обществе равенства пол не влияет на преференции.
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You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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