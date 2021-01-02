В Україні підвищили пенсійний вік, але не для всіх
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Kris_2017 написав:Ну вот просто интересно, беременность-роды действительно тяжело и удар по организму, почему это не должно учитываться?
Каким боком это к выходу на пенсию? Пенсия это не инвалидность.
Выйти на пенсию можно и раньше, но тогда соответственно и получаемая пенсия будет меньше поскольку сам человек меньше отдал обществу в виде выплат в солидарный пенсионный фонд. И с вот этой точки зрения - доли выплаченной в солидарный фонд - женщины ходившие в отпуск по уходу за ребенком наоборот должны уходить на пенсию позже чем мужчины не ходившие в такой отпуск и платившие всё это время взносы.
Но закон уравнивает и женщин заплативших меньше и мужчин заплативших больше. Так каких ещё преференций надо?
К слову, в патриархальном обществе женщины вообще не имеют пенсии, а сидят дома и занимаются ККК. Такого надо? А в обществе равенства пол не влияет на преференции.
Уважаемый э....Виталий. Из детских пособий платится ежемесячный взнос в пенсионный фонд и период до 3-х лет ребенка, если выплачивалось пособие (то есть было оформлено должным образом) входит в страховой стаж. Поинтересуйтесь на досуге и больше не пишите глупостей. Кстати, это совсем не секретная информация, все периоды, когда платились взносы, отражены в справках из пенсионного фонда ОК-5 и ОК-7. И да, это я еще не касаюсь того, что детей вообще-то не только для себя женщины рожают. Как бы детей хотят двое (пара), а отдуваться должен кто-то один, а в остальном все на равных? Вынашивание ничего не стоит? А стесняюсь спросить, за что тогда платят суррогатным матерям?
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tetanamusaeva написав:Не розумію! Якого це дива пенсійний вік жінок та чоловіків має бути однаковим? З якіх це пір чоловіки почали народжувати. Чому жінок і чоловіків ставлять на один рівень?
Я тоже не понимаю почему пенсионный возраст для женщин и мужчин одинаков! Это не справедливо. Он должен быть выше, чем для мужчин. Средняя ЗП у них ниже, посему вклад в пенсионные накопления меньше, живут они дольше и выплаты должны быть меньше и начинаться позже. Солидарен с вами - нельзя ставить женщин на один уровень с мужчинами в этом вопросе.
Ну так у нас солидарная система, не накопительная. Мы не себе в будущее платим взносы, а для нынешних пенсионеров, чтобы они получали пенсии. Что касается средней зарплаты и гендерной дискриминации в связи с этим - далеко не повод для гордости, правда? Так что молчали бы уже.
Веду здоровый образ жизни, вдохновение черпаю здесь: neboleyka.info