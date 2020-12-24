За підсумками ревізій ДЕІ виписала 166 штрафів приблизно на 6,9 млн грн. Про це повідомляє офіційний сайт відомства.
Дивися повний текст Українські АЗС оштрафували майже на 7 млн грн за неякісне паливо.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 03:41
Українські АЗС оштрафували майже на 7 млн грн за...
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Дивися повний текст Українські АЗС оштрафували майже на 7 млн грн за неякісне паливо.
Додано: Пон 04 січ, 2021 03:41
166 штрафов примерно на 6,9 млн грн.
По 40 тысяч штраф? Для заправки? Они серьезно?
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