RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українські АЗС оштрафували
майже на 7 млн грн за...

Українські АЗС оштрафували майже на 7 млн грн за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 03:41

Українські АЗС оштрафували майже на 7 млн грн за...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками ревізій ДЕІ виписала 166 штрафів приблизно на 6,9 млн грн. Про це повідомляє офіційний сайт відомства.

Дивися повний текст Українські АЗС оштрафували майже на 7 млн грн за неякісне паливо.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91924
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 03:41

166 штрафов примерно на 6,9 млн грн.
По 40 тысяч штраф? Для заправки? Они серьезно?
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6510
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3051 раз.
Подякували: 1943 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 04:58

Геї чи ДЕІ?
megabrutaldeath01
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Антимонопольники оштрафували облгази Фірташа на 380...
R2 » Чет 24 гру, 2020 19:43
4 397
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 гру, 2020 19:45
zelenko_mv
Українські туроператори почали публікувати свої ціни в...
R2 » Чет 24 гру, 2020 15:47
9 651
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 гру, 2020 17:10
andrewlotar1990
"Укрпошту" оштрафували на 1,5 млн за несвоєчасну виплату... 1, 2
R2 » Сер 23 гру, 2020 20:39
11 721
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 17:34
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (92140)
04.01.2021 08:39
Рынок ОВГЗ (1732)
04.01.2021 07:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.