Глава Державного підприємства "Медичні закупівлі" пояснив формування ціни на вакцину від коронавируса для України.
Дивися повний текст Чому ціна на вакцину від коронавіруса для України вища ніж для Індонезії.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:20
Чому ціна на вакцину від коронавіруса для України вища...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому ціна на вакцину від коронавіруса для України вища ніж для Індонезії.
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:21
За одно расскажите, почему в Египте цены на те-же лекарства в 2-ва раза ниже. И это при том, что за фальсификацию мед. препаратов там предусмотрена сметная казнь. По этому фальсификата там просто нету ....
|