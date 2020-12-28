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Чому ціна на вакцину від
коронавіруса для України вища...

Чому ціна на вакцину від коронавіруса для України вища...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:20

Чому ціна на вакцину від коронавіруса для України вища...

Пропонуємо до обговорення:
Глава Державного підприємства "Медичні закупівлі" пояснив формування ціни на вакцину від коронавируса для України.

Дивися повний текст Чому ціна на вакцину від коронавіруса для України вища ніж для Індонезії.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:21

За одно расскажите, почему в Египте цены на те-же лекарства в 2-ва раза ниже. И это при том, что за фальсификацию мед. препаратов там предусмотрена сметная казнь. По этому фальсификата там просто нету ....
a_kibets
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