Глава Державного підприємства "Медичні закупівлі" пояснив формування ціни на вакцину від коронавируса для України.
Дивися повний текст Чому ціна на вакцину від коронавіруса для України вища ніж для Індонезії.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 10:20
Чому ціна на вакцину від коронавіруса для України вища...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому ціна на вакцину від коронавіруса для України вища ніж для Індонезії.
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:21
За одно расскажите, почему в Египте цены на те-же лекарства в 2-ва раза ниже. И это при том, что за фальсификацию мед. препаратов там предусмотрена сметная казнь. По этому фальсификата там просто нету ....
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:48
Китайська коштує 18, а у відсталих європейців всього то 10 або і ще менше....
Але нащо нам така дешева і перевірена вакцина?
Ми закупимо дорогу і стрьомну
Все одно чим геноцидить це населення - ковідом чи вакциною від нього
Додано: Пон 04 січ, 2021 11:59
Re: Чому ціна на вакцину від коронавіруса для України вища..
Європейська вакцина, спочатку, тільки для членів ЄС, а потім для всіх інших. Для нас вона буде недоступна ще півроку, мінімум.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 04 січ, 2021 12:02
С ними есть "небольшая" проблема: на европейские/американские очереди -- на год вперед...
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