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Як отримати компенсацію, якщо
травмувалися на вулиці під...

Як отримати компенсацію, якщо травмувалися на вулиці під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:36

Як отримати компенсацію, якщо травмувалися на вулиці під...

Пропонуємо до обговорення:
Чи може людина, яка послизнулась і травмувалась на вулиці, отримати компенсацію за свої забої і переломи?

Дивися повний текст Як отримати компенсацію, якщо травмувалися на вулиці під час ожеледиці.
R2
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finance.ua деградирует. Вдумайтесь в то, что Вы пишите.
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