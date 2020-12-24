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Як отримати компенсацію, якщо
травмувалися на вулиці під...

Як отримати компенсацію, якщо травмувалися на вулиці під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:36

Як отримати компенсацію, якщо травмувалися на вулиці під...

Пропонуємо до обговорення:
Чи може людина, яка послизнулась і травмувалась на вулиці, отримати компенсацію за свої забої і переломи?

Дивися повний текст Як отримати компенсацію, якщо травмувалися на вулиці під час ожеледиці.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:37

finance.ua деградирует. Вдумайтесь в то, что Вы пишите.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:52

начните с того, что делать сразу после падения.... лежать на льду, пока не приедет полиция? никто так не делает.... а как тогда зафиксировать факт падения и его местоположение?
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:54

перед новым годом неслабо так подскользнулся, результат - поврежденные связки на руке. Неудачно подставил руку при падении. Причина банальная - пешеходные дорожки не посыпали солью. Но получить за это компенсацию мне кажется нереально.

Как вы себе это представляете? Это нужно было скорую вызывать, чтобы зафиксировали?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:03

  Амвросий написав:Но получить за это компенсацию мне кажется нереально.

Как вы себе это представляете? Это нужно было скорую вызывать, чтобы зафиксировали?


Врядли заключения врача скорой помощи будет достаточно. Скорее всего дополнительно придется вызвать полицию + сертифицированного специалиста для проведения экспертизы состояния покрытия и подтверждения того, что упали вы именно по причине гололеда на тротуаре + экспертиза обуви, то что это не летние кросовки с изношенной подошвой + справки метеорологического центра о погоде + свидетели.
:D
Похоже автор реально получил черепно-мозговую травму, иначе никак не объяснить причину возникновения данных мыслей для написания статьи..
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