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Україні необхідно виплатити
$17 млрд за валютними...

Україні необхідно виплатити $17 млрд за валютними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:07

Україні необхідно виплатити $17 млрд за валютними...

Пропонуємо до обговорення:
Це еквівалентно близько 65% міжнародних резервів станом на початок грудня.

Дивися повний текст Україні необхідно виплатити $17 млрд за валютними держборгами у 2021-2022 роках.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 13:07

Сделать новых долгов что бы отдать старые долги.
Но это же дорога в никуда!
straponesa
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