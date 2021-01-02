Це еквівалентно близько 65% міжнародних резервів станом на початок грудня.
Дивися повний текст Україні необхідно виплатити $17 млрд за валютними держборгами у 2021-2022 роках.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 13:07
Україні необхідно виплатити $17 млрд за валютними...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україні необхідно виплатити $17 млрд за валютними держборгами у 2021-2022 роках.
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:07
Сделать новых долгов что бы отдать старые долги.
Но это же дорога в никуда!
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