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Україні необхідно виплатити $17 млрд за валютними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 січ, 2021 13:07
Пропонуємо до обговорення:
Це еквівалентно близько 65% міжнародних резервів станом на початок грудня.
Дивися повний текст Україні необхідно виплатити $17 млрд за валютними держборгами у 2021-2022 роках
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R2
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Додано: Пон 04 січ, 2021 13:07
Сделать новых долгов что бы отдать старые долги.
Но это же дорога в никуда!
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straponesa
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Додано: Вів 05 січ, 2021 11:39
Почему в никуда?? Довольно понятно куда ведет эта дорога.
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sota24062016
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Додано: Вів 05 січ, 2021 11:44
straponesa написав:
Сделать новых долгов что бы отдать старые долги.
Но это же дорога в никуда!
странно, что никто до сих пор не ответил, что весь мира так живет
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sequence
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Додано: Вів 05 січ, 2021 11:50
sequence написав: straponesa написав:
Сделать новых долгов что бы отдать старые долги.
Но это же дорога в никуда!
странно, что никто до сих пор не ответил, что весь мира так живет
Этот спам-бот у всех в игноре. Странно, что вы ответили...
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_hunter
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