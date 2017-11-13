Починаючи з березня 2020 року, зменшити зарплати своїм співробітникам через карантин були змушені 18,8% українських компаній.
Дивися повний текст Понад 23% українських роботодавців планують збільшити зарплати в 2021 - опитування Jooble.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 14:00
Понад 23% українських роботодавців планують збільшити...
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Дивися повний текст Понад 23% українських роботодавців планують збільшити зарплати в 2021 - опитування Jooble.
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