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Понад 23% українських
роботодавців планують збільшити...

Понад 23% українських роботодавців планують збільшити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:00

Понад 23% українських роботодавців планують збільшити...

Пропонуємо до обговорення:
Починаючи з березня 2020 року, зменшити зарплати своїм співробітникам через карантин були змушені 18,8% українських компаній.

Дивися повний текст Понад 23% українських роботодавців планують збільшити зарплати в 2021 - опитування Jooble.
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