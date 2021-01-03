Скільки пенсії отримуватимуть українці в разі введення накопичувальної системи.
Дивися повний текст Після реформи українці отримають мізерну пенсію — експерт підрахував суму.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 14:28
Після реформи українці отримають мізерну пенсію —...
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Дивися повний текст Після реформи українці отримають мізерну пенсію — експерт підрахував суму.
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:28
Эти деньги не могут лежать просто так, должен быть % годового дохода, как на депозит в банке. Или на крайний случай хотя бы индексация по уровню инфляции. Иначе какой мне смысл отдавать мои деньги вникуда, что бы они просто обесценились?
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