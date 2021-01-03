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Після реформи українці
отримають мізерну пенсію —...

Після реформи українці отримають мізерну пенсію —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:28

Після реформи українці отримають мізерну пенсію —...

Пропонуємо до обговорення:
Скільки пенсії отримуватимуть українці в разі введення накопичувальної системи.

Дивися повний текст Після реформи українці отримають мізерну пенсію — експерт підрахував суму.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:28

Эти деньги не могут лежать просто так, должен быть % годового дохода, как на депозит в банке. Или на крайний случай хотя бы индексация по уровню инфляции. Иначе какой мне смысл отдавать мои деньги вникуда, что бы они просто обесценились?
oknerbob
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:32

Це знущання над здоровим глуздом.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:42

Откуда берутся эти де***?
1. Есть офф. статистика о том что после выхода на пенсию жители Украины в среднем проживают около 10 лет а не 20.
2. У нас солидарная система. То есть никто ничего не накапливает. О каких 150 тыс. идет речь? Дичь какая то!
Солидарная это значит что те кто выходит на пенсию всю жизнь свои отчисления отдавали тем кто уже был на пенсии. А нынешним отчисляют те кто работает сейчас!
bublik_ltd
 
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