Скільки пенсії отримуватимуть українці в разі введення накопичувальної системи.
Дивися повний текст Після реформи українці отримають мізерну пенсію — експерт підрахував суму.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:28
Після реформи українці отримають мізерну пенсію —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Після реформи українці отримають мізерну пенсію — експерт підрахував суму.
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:28
Эти деньги не могут лежать просто так, должен быть % годового дохода, как на депозит в банке. Или на крайний случай хотя бы индексация по уровню инфляции. Иначе какой мне смысл отдавать мои деньги вникуда, что бы они просто обесценились?
Додано: Пон 04 січ, 2021 15:42
Откуда берутся эти де***?
1. Есть офф. статистика о том что после выхода на пенсию жители Украины в среднем проживают около 10 лет а не 20.
2. У нас солидарная система. То есть никто ничего не накапливает. О каких 150 тыс. идет речь? Дичь какая то!
Солидарная это значит что те кто выходит на пенсию всю жизнь свои отчисления отдавали тем кто уже был на пенсии. А нынешним отчисляют те кто работает сейчас!
Зараз переглядають цей форум: Giroi і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|