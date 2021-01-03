Після реформи українці отримають мізерну пенсію —...

Додано: Пон 04 січ, 2021 17:54

Но даже 7% при средней ЗП в $400 дадут только $12 тыс накоплений за 35 лет. Вряд ли инвестиции дадут прибыли больше чем съест инфляция. Этих 12 тыс хватит на 10 лет пенсии по $100.



Для примера, в 2021 году человек получавший среднюю ЗП всю карьеру при стаже в 35 лет может рассчитывать на пенсию $280 без ограничения срока.

А, например, предприниматель, который 35 лет платил минимальный взнос, в 2021-м сможет рассчитывать на пенсию в $140.



В 3 раза меньше взносы дают в 3 раза меньше пенсию. Вроде как все логично и мало чем отличается от текущей ситуации. Но есть несколько но.

1. Некоторые категории бюджетников получали пенсию не из расчета 40% средней ЗП, а больше. Получается, при замене текущей солидарной пенсии на накопительную больше всего страдают те, у кого пенсия была 70% от ЗП. А учитывая то, что большинство чиновников получают именно такие повышенные выплаты, то непонятно как они себе будут начислять дополнительные взносы. Увеличат долю работодателя?

2. Если ПФ инвестирует удачно, то пенсия будет больше, но за чей счет будет гарантировано социальное обеспечение, если ПФ инвестирует неудачно и пенсионные накопления составят, например, 50% от ожидаемых?