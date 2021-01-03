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Після реформи українці
отримають мізерну пенсію —...

Після реформи українці отримають мізерну пенсію —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:28

Після реформи українці отримають мізерну пенсію —...

Пропонуємо до обговорення:
Скільки пенсії отримуватимуть українці в разі введення накопичувальної системи.

Дивися повний текст Після реформи українці отримають мізерну пенсію — експерт підрахував суму.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:28

Эти деньги не могут лежать просто так, должен быть % годового дохода, как на депозит в банке. Или на крайний случай хотя бы индексация по уровню инфляции. Иначе какой мне смысл отдавать мои деньги вникуда, что бы они просто обесценились?
oknerbob
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:32

Це знущання над здоровим глуздом.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 15:42

Откуда берутся эти де***?
1. Есть офф. статистика о том что после выхода на пенсию жители Украины в среднем проживают около 10 лет а не 20.
2. У нас солидарная система. То есть никто ничего не накапливает. О каких 150 тыс. идет речь? Дичь какая то!
Солидарная это значит что те кто выходит на пенсию всю жизнь свои отчисления отдавали тем кто уже был на пенсии. А нынешним отчисляют те кто работает сейчас!
bublik_ltd
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:00

  bublik_ltd написав:Откуда берутся эти де***?
1. Есть офф. статистика о том что после выхода на пенсию жители Украины в среднем проживают около 10 лет а не 20.
2. У нас солидарная система. То есть никто ничего не накапливает. О каких 150 тыс. идет речь? Дичь какая то!
Солидарная это значит что те кто выходит на пенсию всю жизнь свои отчисления отдавали тем кто уже был на пенсии. А нынешним отчисляют те кто работает сейчас!


Я так понимаю, что речь о накопительной системе, которая планируется.
Вот цитата: "На старте системы предлагается установить взносы на уровне 4% (2% работодатель + 2% работник)."
Исходя из этих 4% и производился расчет.
Чуть ли не впервые эксперт более-менее в теме и ничего не сочинил.
Эксперт забыл только упомянуть, что в планах увеличение платежей до 7%
Востаннє редагувалось Giroi в Пон 04 січ, 2021 17:55, всього редагувалось 2 разів.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:39

Так и будет.Додуматься надо,100% накоплений в гривне,она что,годится для накоплений?Это если ещё фонд не будет разворован.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:54

Re: Після реформи українці отримають мізерну пенсію —...

Но даже 7% при средней ЗП в $400 дадут только $12 тыс накоплений за 35 лет. Вряд ли инвестиции дадут прибыли больше чем съест инфляция. Этих 12 тыс хватит на 10 лет пенсии по $100.

Для примера, в 2021 году человек получавший среднюю ЗП всю карьеру при стаже в 35 лет может рассчитывать на пенсию $280 без ограничения срока.
А, например, предприниматель, который 35 лет платил минимальный взнос, в 2021-м сможет рассчитывать на пенсию в $140.

В 3 раза меньше взносы дают в 3 раза меньше пенсию. Вроде как все логично и мало чем отличается от текущей ситуации. Но есть несколько но.
1. Некоторые категории бюджетников получали пенсию не из расчета 40% средней ЗП, а больше. Получается, при замене текущей солидарной пенсии на накопительную больше всего страдают те, у кого пенсия была 70% от ЗП. А учитывая то, что большинство чиновников получают именно такие повышенные выплаты, то непонятно как они себе будут начислять дополнительные взносы. Увеличат долю работодателя?
2. Если ПФ инвестирует удачно, то пенсия будет больше, но за чей счет будет гарантировано социальное обеспечение, если ПФ инвестирует неудачно и пенсионные накопления составят, например, 50% от ожидаемых?
Востаннє редагувалось Giroi в Пон 04 січ, 2021 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:58

Я уверен что к 2030-2035 году пенсионный возраст увеличат до 70-75лет так что за накопленными пенсиями вряд ли кто придет. Ето очередная шкуродерня и обман придуманные властью чтобы сейчас собирать еще больше налогов с рабов, которыми будут затыкать дыры в бюджете. Как сейчас затыкают дыры из Ковидного фонда
fiona98
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:16

  Giroi написав:Но даже 7% при средней ЗП в $400 дадут только $12 тыс накоплений за 35 лет. Вряд ли инвестиции дадут прибыли больше чем съест инфляция. Этих 12 тыс хватит на 10 лет пенсии по $100.

Для примера, в 2021 году человек получавший среднюю ЗП всю карьеру при стаже в 35 лет может рассчитывать на пенсию $280 без ограничения срока.
А, например, предприниматель, который 35 лет платил минимальный взнос, в 2021-м сможет рассчитывать на пенсию в $140.

В 3 раза меньше взносы дают в 3 раза меньше пенсию. Вроде как все логично и мало чем отличается от текущей ситуации. Но есть несколько но.
1. Некоторые категории бюджетников получали пенсию не из расчета 40% средней ЗП, а больше. Получается, при замене текущей солидарной пенсии на накопительную больше всего страдают те, у кого пенсия была 70% от ЗП. А учитывая то, что большинство чиновников получают именно такие повышенные выплаты, то непонятно как они себе будут начислять дополнительные взносы. Увеличат долю работодателя?
2. Если ПФ инвестирует удачно, то пенсия будет больше, но за чей счет будет гарантировано социальное обеспечение, если ПФ инвестирует неудачно и пенсионные накопления составят, например, 50% от ожидаемых?


3. Ключевое. С накопительной частью все более-менее понятно.
Но сейчас взносы в ПФ 22%. Например, мне 25 лет, и я начинаю карьеру. 3.5% от ЗП я плачу в фонд своей накопительной пенсии. 3.5% от моей ЗП платит работодатель туда же. Еще 15% или 18.5% работодатель платит в ПФ на обеспечение пенсий нынешним пенсионерам. Так вот. Что работник получит через 35 лет из этих 15% (или 18.5%) взносов на протяжении 35 лет? Это ведь в 2 (а то и почти в 3) раза больше чем получит от нас накопительный фонд. Логично было бы получать в те же 2-3 раза больше солидарной пенсии. В чем тогда смысл всей затеи?
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:53

Giroi, странный вопрос. "через 35 лет из этих 15% (или 18.5%) взносов на протяжении 35 лет" работник получит ничего. В этом солидарная система и состоит.
moveton
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