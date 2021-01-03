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Після реформи українці отримають мізерну пенсію —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 січ, 2021 18:57
При таких раскладах до пенсии и доживать не хочется.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Пон 04 січ, 2021 19:50
“Если молодой 35-летний человек выйдет через 30 лет на заслуженную пенсию и будет тратить эти средства, и, например, проживет еще хотя бы 20 лет,
Нихрена себе "проживет еще хотя бы 20 лет". То есть в 65 лет выйдет на пенсию и проживет хотя бы до 85 лет? А без "хотя бы" до сколько у нас живут? До 125 лет?
Логичнее написать: "кому повезет и каким-то чудом доживет до 85 лет"
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Евгений Н.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 19:59
Есть простое решение! Прекратить играть в пенсию вообще. Любой работодатель платит 100% зарплаты согласно трудового договора работнику и согласно его ид.кода одновременно с выплатой подает отчет в налоговую - мол в данном месяце выплачена работнику такая-то сумма. Более никаких налогов работодатель платить не должен, тогда все зарплаты станут белыми и прозрачными. Человек (физ.лицо) один раз в год, подает декларацию где указывается: из сколько заработано, вычитаем: сколько потрачено(лечение, учеба) + отложено на пенс.счет(банк, фонд и т.д.), на полученную разницу начисляется подоходный налог, который каждым гражданином платится в бюджет. А вот деньги с пенсионных счетов фонды могут вкладывать как раз в ОВГЗ, а % разница между ними может быть использована на финансирование дефицита пенсионного фонда уже сейчас - на выплату нынешних мизерных пенсий.
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agcsc
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Додано: Пон 04 січ, 2021 21:05
agcsc написав:
Есть простое решение! Прекратить играть в пенсию вообще. Любой работодатель платит 100% зарплаты согласно трудового договора работнику и согласно его ид.кода одновременно с выплатой подает отчет в налоговую - мол в данном месяце выплачена работнику такая-то сумма. Более никаких налогов работодатель платить не должен, тогда все зарплаты станут белыми и прозрачными. Человек (физ.лицо) один раз в год, подает декларацию где указывается: из сколько заработано, вычитаем: сколько потрачено(лечение, учеба) + отложено на пенс.счет(банк, фонд и т.д.), на полученную разницу начисляется подоходный налог, который каждым гражданином платится в бюджет. А вот деньги с пенсионных счетов фонды могут вкладывать как раз в ОВГЗ, а % разница между ними может быть использована на финансирование дефицита пенсионного фонда уже сейчас - на выплату нынешних мизерных пенсий.
Здравое решение, но требует ответственного думающего гражданина. Единственный минус, лет через 20-40 появится большое число нищих старых людей на улицах, у церквей просящих на хлеб.
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Dear_Sir
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Додано: Пон 04 січ, 2021 21:32
Giroi написав:
Логично было бы получать в те же 2-3 раза больше солидарной пенсии. В чем тогда смысл всей затеи?
смысл затеи видимо в том, что если сейчас пенсия чиновников и госслужащих в 7-8 раз больше, чем пенсия обычных пересичных. То с накопительной системой будет возможно оправдать 20 кратное увеличение этого разрыва. Ведь эти накопительные пенсии будут платить из общего пенсионного фонда, а не из накоплений.
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Амвросий
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Додано: Пон 04 січ, 2021 22:15
agcsc написав:
Есть простое решение! Прекратить играть в пенсию вообще. Любой работодатель платит 100% зарплаты согласно трудового договора работнику и согласно его ид.кода одновременно с выплатой подает отчет в налоговую - мол в данном месяце выплачена работнику такая-то сумма. Более никаких налогов работодатель платить не должен, тогда все зарплаты станут белыми и прозрачными. Человек (физ.лицо) один раз в год, подает декларацию где указывается: из сколько заработано, вычитаем: сколько потрачено(лечение, учеба) + отложено на пенс.счет(банк, фонд и т.д.), на полученную разницу начисляется подоходный налог, который каждым гражданином платится в бюджет. А вот деньги с пенсионных счетов фонды могут вкладывать как раз в ОВГЗ, а % разница между ними может быть использована на финансирование дефицита пенсионного фонда уже сейчас - на выплату нынешних мизерных пенсий.
Абсолютно с этим согласна. Будет именно что справедливо - сколько накопил, столько у тебя и пенсии.
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Kris_2017
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Додано: Пон 04 січ, 2021 22:57
Kris_2017 написав:
Абсолютно с этим согласна. Будет именно что справедливо - сколько накопил, столько у тебя и пенсии.
Что вам мешает честно и справедливо накапливать сейчас без государства? Почему эти виртуальные "накопления" вы хотите получать из общего пенсионного фонда в который деньги платятся по солидарной системе?
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Амвросий
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