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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 18:57
При таких раскладах до пенсии и доживать не хочется.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 04 січ, 2021 19:50
Re: Після реформи українці отримають мізерну пенсію —...
Нихрена себе "проживет еще хотя бы 20 лет". То есть в 65 лет выйдет на пенсию и проживет хотя бы до 85 лет? А без "хотя бы" до сколько у нас живут? До 125 лет?
Логичнее написать: "кому повезет и каким-то чудом доживет до 85 лет"
Додано: Пон 04 січ, 2021 19:59
Есть простое решение! Прекратить играть в пенсию вообще. Любой работодатель платит 100% зарплаты согласно трудового договора работнику и согласно его ид.кода одновременно с выплатой подает отчет в налоговую - мол в данном месяце выплачена работнику такая-то сумма. Более никаких налогов работодатель платить не должен, тогда все зарплаты станут белыми и прозрачными. Человек (физ.лицо) один раз в год, подает декларацию где указывается: из сколько заработано, вычитаем: сколько потрачено(лечение, учеба) + отложено на пенс.счет(банк, фонд и т.д.), на полученную разницу начисляется подоходный налог, который каждым гражданином платится в бюджет. А вот деньги с пенсионных счетов фонды могут вкладывать как раз в ОВГЗ, а % разница между ними может быть использована на финансирование дефицита пенсионного фонда уже сейчас - на выплату нынешних мизерных пенсий.
Додано: Пон 04 січ, 2021 21:05
Здравое решение, но требует ответственного думающего гражданина. Единственный минус, лет через 20-40 появится большое число нищих старых людей на улицах, у церквей просящих на хлеб.
Додано: Пон 04 січ, 2021 21:32
смысл затеи видимо в том, что если сейчас пенсия чиновников и госслужащих в 7-8 раз больше, чем пенсия обычных пересичных. То с накопительной системой будет возможно оправдать 20 кратное увеличение этого разрыва. Ведь эти накопительные пенсии будут платить из общего пенсионного фонда, а не из накоплений.
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:15
Абсолютно с этим согласна. Будет именно что справедливо - сколько накопил, столько у тебя и пенсии.
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:57
Что вам мешает честно и справедливо накапливать сейчас самостоятельно, без государства? Почему эти виртуальные "накопления" вы хотите получать из общего пенсионного фонда в который деньги платятся по солидарной системе?
Додано: Пон 04 січ, 2021 23:37
Амвросий, а кто хочет? Уже смирились с тем, что сейчас кормим нынешних пенсов, а через 20 лет нам за это ничего не будет. Это при том, что у тех, кому сейчас 45, у многих своих родителей уже нет. Так предлагают же ещё из кармана вытащить.
Додано: Пон 04 січ, 2021 23:41
Отличная идея, а главное для народа. Пусть накапливают 150 тысяч, а через 30 лет мы им их отдадим. А теперь оглянитесь на 30 лет назад и скажите какая покупательная способность у этих бумажек? Зато частный фонд за эти 30 лет сможет купить валюты, золота, битков и хорошо себя чувствовать.
Додано: Вів 05 січ, 2021 00:04
Сумно таке читати від "ікспердів". Невже не можна поцікавитись, що таке складні відсотки? Все ж таки "професія" зобов'язує
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