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Після реформи українці
отримають мізерну пенсію —...

Після реформи українці отримають мізерну пенсію —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 00:18

espanol, интересовались слегка. "Если положить в банк сотню долларов, при семи процентах в квартал через двести лет ты получишь более 100.000.000, но к этому времени деньги твои превратятся в ничто". И это ещё товарищ Лазарус Лонг очень оптимистичен. Украинский банк уже через 20 лет может сказать, что он ничего тебе не должен.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 00:21

  espanol написав:Сумно таке читати від "ікспердів". Невже не можна поцікавитись, що таке складні відсотки? Все ж таки "професія" зобов'язує

Тише, тише... Тут половина даже никогда не слышали о compound interest. Если услышат читать каменты будет неинтересно. Будут спорить об инструментах инвестирования, а так спорят о чепухе какой-то, клянут то одну, то другую группу п...в во всех бедах.
Dear_Sir
 
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