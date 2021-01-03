Після реформи українці отримають мізерну пенсію —...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 січ, 2021 00:18
espanol, интересовались слегка. "Если положить в банк сотню долларов, при семи процентах в квартал через двести лет ты получишь более 100.000.000, но к этому времени деньги твои превратятся в ничто". И это ещё товарищ Лазарус Лонг очень оптимистичен. Украинский банк уже через 20 лет может сказать, что он ничего тебе не должен.
Додано: Вів 05 січ, 2021 00:21
Тише, тише... Тут половина даже никогда не слышали о compound interest. Если услышат читать каменты будет неинтересно. Будут спорить об инструментах инвестирования, а так спорят о чепухе какой-то, клянут то одну, то другую группу п...в во всех бедах.
Зараз переглядають цей форум: Dear_Sir і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|