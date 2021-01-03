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Після реформи українці
отримають мізерну пенсію —...

Після реформи українці отримають мізерну пенсію —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 00:18

espanol, интересовались слегка. "Если положить в банк сотню долларов, при семи процентах в квартал через двести лет ты получишь более 100.000.000, но к этому времени деньги твои превратятся в ничто". И это ещё товарищ Лазарус Лонг очень оптимистичен. Украинский банк уже через 20 лет может сказать, что он ничего тебе не должен.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 00:21

  espanol написав:Сумно таке читати від "ікспердів". Невже не можна поцікавитись, що таке складні відсотки? Все ж таки "професія" зобов'язує

Тише, тише... Тут половина даже никогда не слышали о compound interest. Если услышат читать каменты будет неинтересно. Будут спорить об инструментах инвестирования, а так спорят о чепухе какой-то, клянут то одну, то другую группу п...в во всех бедах.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 00:29

  moveton написав:espanol, интересовались слегка. "Если положить в банк сотню долларов, при семи процентах в квартал через двести лет ты получишь более 100.000.000, но к этому времени деньги твои превратятся в ничто". И это ещё товарищ Лазарус Лонг очень оптимистичен. Украинский банк уже через 20 лет может сказать, что он ничего тебе не должен.


Если инструмент инвестирования изначально был ничто, то через 200 лет получишь ничто. Не инвестируйте в ничто и будет вам счастье.
Главная проблема ПФ и возможности заиметь накопительную часть пенсии - это черезвычайно узкий выбор во ЧТО можно инвестировать в пределах Украины. Это проблема страны в целом.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 00:44

Dear_Sir, мне почему-то кажется что это не принципиально потому, что даже если фонд инвестирует с выгодой, то вкладчикам её не покажут. Такая уж традиция сложилась. Но не буду спорить. Как я понял, по поводу бестолковости отдавания своих кровных в ПФ мнение всё таки единое?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 01:02

Re: Після реформи українці отримають мізерну пенсію —...

  Амвросий написав:получать из общего пенсионного фонда в который деньги платятся по солидарной системе

Кто вам сказал, что я этого хочу? Вы так категоричны, как будто я вам письменно об этом заявила в присутствии двух понятых.
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Kris_2017
 
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