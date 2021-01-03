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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 00:18
espanol, интересовались слегка. "Если положить в банк сотню долларов, при семи процентах в квартал через двести лет ты получишь более 100.000.000, но к этому времени деньги твои превратятся в ничто". И это ещё товарищ Лазарус Лонг очень оптимистичен. Украинский банк уже через 20 лет может сказать, что он ничего тебе не должен.
Додано: Вів 05 січ, 2021 00:21
Тише, тише... Тут половина даже никогда не слышали о compound interest. Если услышат читать каменты будет неинтересно. Будут спорить об инструментах инвестирования, а так спорят о чепухе какой-то, клянут то одну, то другую группу п...в во всех бедах.
Додано: Вів 05 січ, 2021 00:29
Если инструмент инвестирования изначально был ничто, то через 200 лет получишь ничто. Не инвестируйте в ничто и будет вам счастье.
Главная проблема ПФ и возможности заиметь накопительную часть пенсии - это черезвычайно узкий выбор во ЧТО можно инвестировать в пределах Украины. Это проблема страны в целом.
Додано: Вів 05 січ, 2021 00:44
Dear_Sir, мне почему-то кажется что это не принципиально потому, что даже если фонд инвестирует с выгодой, то вкладчикам её не покажут. Такая уж традиция сложилась. Но не буду спорить. Как я понял, по поводу бестолковости отдавания своих кровных в ПФ мнение всё таки единое?
Додано: Вів 05 січ, 2021 01:02
Re: Після реформи українці отримають мізерну пенсію —...
Кто вам сказал, что я этого хочу? Вы так категоричны, как будто я вам письменно об этом заявила в присутствии двух понятых.
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