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Експерт спрогнозував
курс гривні в цьому році

Експерт спрогнозував курс гривні в цьому році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:45

Експерт спрогнозував курс гривні в цьому році

Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні стосовно основних валют за підсумками 2021 року особливо не зміниться, проте протягом року можливі його коливання.

Дивися повний текст Експерт спрогнозував курс гривні в цьому році.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:46

супер эксперт не взялась назвать цифру, ни даже диапазон цен на доллар. Эксперт такой эксперт.
commintatorshik
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