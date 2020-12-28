Курс гривні стосовно основних валют за підсумками 2021 року особливо не зміниться, проте протягом року можливі його коливання.
Дивися повний текст Експерт спрогнозував курс гривні в цьому році.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 14:45
Експерт спрогнозував курс гривні в цьому році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт спрогнозував курс гривні в цьому році.
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:46
супер эксперт не взялась назвать цифру, ни даже диапазон цен на доллар. Эксперт такой эксперт.
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