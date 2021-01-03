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В Україні подорожчала вода: скільки коштує куб з січня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 січ, 2021 16:05
Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня в Україні зріс тариф на холодну воду для 44 населених пунктів. Наприклад, в Києві за кожен кубометр замість 22,9 доведеться платити 27,35 грн. Сім'я, яка споживає 15 кубів холодної води, буде платити на 66,7 грн на місяць більше (410,2 грн).
Дивися повний текст В Україні подорожчала вода: скільки коштує куб з січня
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Додано: Пон 04 січ, 2021 16:05
Задолбали уже этими бесконечными подорожаями
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Додано: Пон 04 січ, 2021 16:30
конец популизма, добро пожаловать в реальность!!!
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Додано: Пон 04 січ, 2021 16:30
А куда обратиться пенсионерам чтобы на такой же процент подняли пенсии !!!!!!! Обдирают народ
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