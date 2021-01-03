В Україні подорожчала вода: скільки коштує куб з січня
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З 1 січня в Україні зріс тариф на холодну воду для 44 населених пунктів. Наприклад, в Києві за кожен кубометр замість 22,9 доведеться платити 27,35 грн. Сім'я, яка споживає 15 кубів холодної води, буде платити на 66,7 грн на місяць більше (410,2 грн).