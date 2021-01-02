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В Україні подорожчала вода:
скільки коштує куб з січня

В Україні подорожчала вода: скільки коштує куб з січня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:05

В Україні подорожчала вода: скільки коштує куб з січня

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня в Україні зріс тариф на холодну воду для 44 населених пунктів. Наприклад, в Києві за кожен кубометр замість 22,9 доведеться платити 27,35 грн. Сім'я, яка споживає 15 кубів холодної води, буде платити на 66,7 грн на місяць більше (410,2 грн).

Дивися повний текст В Україні подорожчала вода: скільки коштує куб з січня.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:05

Задолбали уже этими бесконечными подорожаями
Investor_K
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конец популизма, добро пожаловать в реальность!!!
grig90vic
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 16:30

А куда обратиться пенсионерам чтобы на такой же процент подняли пенсии !!!!!!! Обдирают народ
han2019
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:36

Цена куба воды (холодной) в Бердянске:
https://zv.zp.ua/v-2020-godu-voda-v-ber ... rn-za-kub/

Как видно, Киеву ещё лет 20 до тарифа как в Бердянске
shurhen_s
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:50

Что то в сумме не сходится)): "С 1 января 2021-го цены увеличатся до 14,74 грн за водоснабжение и 9,55 грн за водоотвод. В сумме придется платить уже 27,35 грн за каждый куб."
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:50

Ну а чем вы думали когда *зеленые тарифы* внедряли и АЕС закрывали в угоду Ахметову в результате чего подорожала електроенергия на которой все завязано? Ето только начало. Ждите подорожания не *НА* а *В* несколько раз. так как електроенергию хотят поднять до 4-5 гривень, согласно *зеленому тарифу*.
fiona98
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:35

shurhen_s Ха, у нас в Боярке вода - 20,41грн, отвод 20,05 грн. Нам проще проложить трубу из Киева, и послать наш водоканал в лес. И еще подорожания небыло.
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