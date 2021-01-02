В Україні подорожчала вода: скільки коштує куб з січня
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З 1 січня в Україні зріс тариф на холодну воду для 44 населених пунктів. Наприклад, в Києві за кожен кубометр замість 22,9 доведеться платити 27,35 грн. Сім'я, яка споживає 15 кубів холодної води, буде платити на 66,7 грн на місяць більше (410,2 грн).
Ну а чем вы думали когда *зеленые тарифы* внедряли и АЕС закрывали в угоду Ахметову в результате чего подорожала електроенергия на которой все завязано? Ето только начало. Ждите подорожания не *НА* а *В* несколько раз. так как електроенергию хотят поднять до 4-5 гривень, согласно *зеленому тарифу*.
han2019 написав:А куда обратиться пенсионерам чтобы на такой же процент подняли пенсии !!!!!!! Обдирают народ
никуда не надо обращаться , это происходит автоматически , называется субсидия , в условиях ковид2020 это можно сделать даже дома с компьютера попросив внучку помочь
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
fiona98 написав:Ну а чем вы думали когда *зеленые тарифы* внедряли и АЕС закрывали в угоду Ахметову в результате чего подорожала електроенергия на которой все завязано? Ето только начало. Ждите подорожания не *НА* а *В* несколько раз. так как електроенергию хотят поднять до 4-5 гривень, согласно *зеленому тарифу*.
это называется системная корупция и происходит без моего ведома и моего одобрения
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України