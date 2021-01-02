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В Україні подорожчала вода:
скільки коштує куб з січня

В Україні подорожчала вода: скільки коштує куб з січня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 00:23

  romiks2009 написав:shurhen_s Ха, у нас в Боярке вода - 20,41грн, отвод 20,05 грн. Нам проще проложить трубу из Киева, и послать наш водоканал в лес. И еще подорожания небыло.
либо за суму около $200 пробурить свою скаважину во дворе у купить примитивный насос под ключь это будет около $200 разово , такой системы лет на 5-7 хватит.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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