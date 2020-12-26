Обов’язкове впровадження електронної системи обліку оплати проїзду в міському транспорті Києва відклали ще на пів року. Його планують запустити у липні 2021-го.
Дивися повний текст Запуск е-квитків у маршрутках Києва відклали ще на пів року.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 17:51
Запуск е-квитків у маршрутках Києва відклали ще на пів року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Запуск е-квитків у маршрутках Києва відклали ще на пів року.
Додано: Пон 04 січ, 2021 18:42
Re: Запуск е-квитків у маршрутках Києва відклали ще на пів р
Ни кому не нужно показывать черный нал
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