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Запуск е-квитків у маршрутках
Києва відклали ще на пів року

Запуск е-квитків у маршрутках Києва відклали ще на пів року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:51

Запуск е-квитків у маршрутках Києва відклали ще на пів року

Пропонуємо до обговорення:
Обов’язкове впровадження електронної системи обліку оплати проїзду в міському транспорті Києва відклали ще на пів року. Його планують запустити у липні 2021-го.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:42

Re: Запуск е-квитків у маршрутках Києва відклали ще на пів р

Ни кому не нужно показывать черный нал
GALeon
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