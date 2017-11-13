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Нацбанк запустив інтернет-магазин із продажу пам'ятних монет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 січ, 2021 17:58
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України запустив інтернет-магазин з продажу нумізматичної продукції — пам'ятних монет та сувенірної продукції.
Дивися повний текст Нацбанк запустив інтернет-магазин із продажу пам'ятних монет
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Додано: Пон 04 січ, 2021 17:58
Сайт банка ничего не отображает.
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