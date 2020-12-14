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Платити за газ на 41% менше:
як знизити суми в платіжках

Платити за газ на 41% менше: як знизити суми в платіжках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 19:16

Платити за газ на 41% менше: як знизити суми в платіжках

Пропонуємо до обговорення:
В Україні будь-який громадянин може замінити постачальника газу

Дивися повний текст Платити за газ на 41% менше: як знизити суми в платіжках.
R2
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