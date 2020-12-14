В Україні будь-який громадянин може замінити постачальника газу
Дивися повний текст Платити за газ на 41% менше: як знизити суми в платіжках.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 19:16
Платити за газ на 41% менше: як знизити суми в платіжках
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Дивися повний текст Платити за газ на 41% менше: як знизити суми в платіжках.
Додано: Вів 05 січ, 2021 10:25
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