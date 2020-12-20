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Програму "Доступні
ліки" хочуть розширити

Програму "Доступні ліки" хочуть розширити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:19

Програму "Доступні ліки" хочуть розширити

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році НСЗУ виплатила аптекам понад 874 млн грн.

Дивися повний текст Програму \"Доступні ліки\" хочуть розширити.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:19

Эти рецепты стало так сложно получить у семейных врачей, так что уж лучше лечиться народными средствами, к счастью, рецептов хватает, вот хотя бы здесь: https://neboleyka.info/category/narodnyie-sredstva/
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:50

Идея порочная по самой сути. Бесплатный рецепт получает самый горластый субъект, который не заботился ни о своем здоровье, ни о пенсии или других источниках дохода.
А ведь боролись за отказ от льгот, или хотя бы их монетизации.
astatempo
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