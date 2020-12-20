У 2020 році НСЗУ виплатила аптекам понад 874 млн грн.
Дивися повний текст Програму \"Доступні ліки\" хочуть розширити.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 22:19
Програму "Доступні ліки" хочуть розширити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Програму \"Доступні ліки\" хочуть розширити.
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:19
Эти рецепты стало так сложно получить у семейных врачей, так что уж лучше лечиться народными средствами, к счастью, рецептов хватает, вот хотя бы здесь:
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:50
Идея порочная по самой сути. Бесплатный рецепт получает самый горластый субъект, который не заботился ни о своем здоровье, ни о пенсии или других источниках дохода.
А ведь боролись за отказ от льгот, или хотя бы их монетизации.
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