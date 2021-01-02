За останні кілька років у Києві збудували або повністю реконструювали 9 шкіл та 31 дитсадок.
Дивися повний текст Скільки збудовано шкіл і садочків в Києві за останні роки та які плани на 2021 рік.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 22:20
Скільки збудовано шкіл і садочків в Києві за останні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки збудовано шкіл і садочків в Києві за останні роки та які плани на 2021 рік.
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:21
Живу в районе нового садика на Радунской...Это новый микрорайон на Троещине, высотные дома 20-23 этажа, и людей с маленькими детками столько, что 1 садик там будет капля в море. 2-3 надо, чтобы решить проблему.
Додано: Пон 04 січ, 2021 22:54
Re: Скільки збудовано шкіл і садочків в Києві за останні...
Щоб в звіті виглядало не так паршиво як в реалі то придумали таку фразу- "збудували або повністю реконструювали 9 шкіл та 31 дитсадок"
по факту виходить один новий дитсадок в 2020 році і один буде в 2021.
Для Києва це катастрофа.
Зате Клічколутшиймер.
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