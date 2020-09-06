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Скільки збудовано шкіл і
садочків в Києві за останні...

Скільки збудовано шкіл і садочків в Києві за останні...
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:20

Скільки збудовано шкіл і садочків в Києві за останні...

Пропонуємо до обговорення:
За останні кілька років у Києві збудували або повністю реконструювали 9 шкіл та 31 дитсадок.

Дивися повний текст Скільки збудовано шкіл і садочків в Києві за останні роки та які плани на 2021 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:21

Живу в районе нового садика на Радунской...Это новый микрорайон на Троещине, высотные дома 20-23 этажа, и людей с маленькими детками столько, что 1 садик там будет капля в море. 2-3 надо, чтобы решить проблему.
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:54

Re: Скільки збудовано шкіл і садочків в Києві за останні...

Щоб в звіті виглядало не так паршиво як в реалі то придумали таку фразу- "збудували або повністю реконструювали 9 шкіл та 31 дитсадок"
по факту виходить один новий дитсадок в 2020 році і один буде в 2021.
Для Києва це катастрофа.
Зате Клічколутшиймер.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:07

Не можна так щільно забудовувати місто і забувати про садочки/школи, чому не будувати паркінги під кожною новою будівлею в обов"язковому порядку (може трохи дорожче, не так вигідно, але інфраструктурні об"єкти - це не бізнес, це нормальне життя міста та людей які в ньому живуть)?!
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:08

  unicdima написав:Щоб в звіті виглядало не так паршиво як в реалі то придумали таку фразу- "збудували або повністю реконструювали 9 шкіл та 31 дитсадок"
по факту виходить один новий дитсадок в 2020 році і один буде в 2021.
Для Києва це катастрофа.
Зате Клічколутшиймер.


Понаехалы должны страдать, по-другому никак. С ужасом вспоминаю поездки по работе в столицу. Коробки-свечки, по 200 квартир в подъезде, во дворе парковка машин на 10 и детская площадка 5 на 10 м
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:10

  unicdima написав:Щоб в звіті виглядало не так паршиво як в реалі то придумали таку фразу- "збудували або повністю реконструювали 9 шкіл та 31 дитсадок"
по факту виходить один новий дитсадок в 2020 році і один буде в 2021.
Для Києва це катастрофа.
Зате Клічколутшиймер.

Ага! -- т.е. это именно Кличко все квартиры во всех человейниках без инфраструктуры поскупал??? -- хорошо, что мы этого единственного карабаса нашли!!! -- сейчас мы все с ним поговорим -- и он срочно все продаст и переедет загород!!!
_hunter
 
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