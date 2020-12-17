Скільки збудовано шкіл і садочків в Києві за останні...
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Живу в районе нового садика на Радунской...Это новый микрорайон на Троещине, высотные дома 20-23 этажа, и людей с маленькими детками столько, что 1 садик там будет капля в море. 2-3 надо, чтобы решить проблему.
Щоб в звіті виглядало не так паршиво як в реалі то придумали таку фразу- "збудували або повністю реконструювали 9 шкіл та 31 дитсадок" по факту виходить один новий дитсадок в 2020 році і один буде в 2021. Для Києва це катастрофа. Зате Клічколутшиймер.
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Не можна так щільно забудовувати місто і забувати про садочки/школи, чому не будувати паркінги під кожною новою будівлею в обов"язковому порядку (може трохи дорожче, не так вигідно, але інфраструктурні об"єкти - це не бізнес, це нормальне життя міста та людей які в ньому живуть)?!
unicdima написав:Щоб в звіті виглядало не так паршиво як в реалі то придумали таку фразу- "збудували або повністю реконструювали 9 шкіл та 31 дитсадок" по факту виходить один новий дитсадок в 2020 році і один буде в 2021. Для Києва це катастрофа. Зате Клічколутшиймер.
Понаехалы должны страдать, по-другому никак. С ужасом вспоминаю поездки по работе в столицу. Коробки-свечки, по 200 квартир в подъезде, во дворе парковка машин на 10 и детская площадка 5 на 10 м
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
unicdima написав:Щоб в звіті виглядало не так паршиво як в реалі то придумали таку фразу- "збудували або повністю реконструювали 9 шкіл та 31 дитсадок" по факту виходить один новий дитсадок в 2020 році і один буде в 2021. Для Києва це катастрофа. Зате Клічколутшиймер.
Ага! -- т.е. это именно Кличко все квартиры во всех человейниках без инфраструктуры поскупал??? -- хорошо, что мы этого единственного карабаса нашли!!! -- сейчас мы все с ним поговорим -- и он срочно все продаст и переедет загород!!!
Из обсуждаемой статьи (опубликована, как новость, 4 января 2021-го):
За шесть лет финансирование образовательной сферы выросло более чем в 4 раза. С 5 млрд грн в 2014 году до почти 22 млрд в 2020 году. За эти годы мы построили или полностью реконструировали в столице 9 школ и 31 детский сад. Создали более 17 тысяч мест в садиках
Строилось или реконструировалось по 1,5 школы в год и по 5 садиков в год? Не маловато-ли для 3-миллионной столицы Украины?
Еще один новый детский сад планируют открыть до конца декабря этого года – на Троещине, на улице Радунской.
2021-го?
Только в этом году более 1,5 тыс. семей киевлян при выборе частного садика воспользовались своим правом на компенсацию за дошкольное образование из городского бюджета.
В 2021-м?
В следующем году мы планируем снова выделить рекордную сумму на образование – 24,4 млрд грн.
В 2022-м?
В следующем году в столице завершат достройки в двух школах, а также надстройку этажа в одной из гимназий. И осуществят капремонты и реконструкцию в четырех садиках.
В 2022-м?
Что-то в последние дни на сайте уже несколько "новостей" несколькодневной давности. Если так и дальше будет, скоро будем читать новость о том, что "вчера Колумб открыл Америку"...
А все потому, что эта "новость была опубликована еще
17.12.2020 В Киеве финансирование образования за шесть лет выросло более чем в четыре раза - Кличко
unicdima написав:Щоб в звіті виглядало не так паршиво як в реалі то придумали таку фразу- "збудували або повністю реконструювали 9 шкіл та 31 дитсадок" по факту виходить один новий дитсадок в 2020 році і один буде в 2021. Для Києва це катастрофа. Зате Клічколутшиймер.
Ага! -- т.е. это именно Кличко все квартиры во всех человейниках без инфраструктуры поскупал??? -- хорошо, что мы этого единственного карабаса нашли!!! -- сейчас мы все с ним поговорим -- и он срочно все продаст и переедет загород!!!
Кто давал разрешение на строительство человейников без парковок, садиков, школ и поликлиник? Или Вы считаете, что задача мэра с депутаНами только держать карманы распахнутыми пошире? Ну дык это политика махрового терпилы
unicdima написав:Щоб в звіті виглядало не так паршиво як в реалі то придумали таку фразу- "збудували або повністю реконструювали 9 шкіл та 31 дитсадок" по факту виходить один новий дитсадок в 2020 році і один буде в 2021. Для Києва це катастрофа. Зате Клічколутшиймер.
Ага! -- т.е. это именно Кличко все квартиры во всех человейниках без инфраструктуры поскупал??? -- хорошо, что мы этого единственного карабаса нашли!!! -- сейчас мы все с ним поговорим -- и он срочно все продаст и переедет загород!!!
Кто давал разрешение на строительство человейников без парковок, садиков, школ и поликлиник? Или Вы считаете, что задача мэра с депутаНами только держать карманы распахнутыми пошире? Ну дык это политика махрового терпилы
В маршрутки народ тоже лично мэры с депутатами лично заталкивают? -- или и тут "нарид" сам справляется?.. Или до Кличко ситуация с инфраструктурой/зелеными зонами как-то сильно отличалась? -- тот же ПОХ при ком еще сплошняком заасфальтировали?
_hunter написав:В маршрутки народ тоже лично мэры с депутатами лично заталкивают? -- или и тут "нарид" сам справляется?.. Или до Кличко ситуация с инфраструктурой/зелеными зонами как-то сильно отличалась? -- тот же ПОХ при ком еще сплошняком заасфальтировали?
Причем здесь маршрутки? Название темы в шапке, если что. Да мне все равно, что было до Виталика. Отвечать он должен за тот разгул, что при нем.