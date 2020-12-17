Скільки збудовано шкіл і садочків в Києві за останні...

Додано: Вів 05 січ, 2021 11:52

как новость

За шесть лет финансирование образовательной сферы выросло более чем в 4 раза. С 5 млрд грн в 2014 году до почти 22 млрд в 2020 году. За эти годы мы построили или полностью реконструировали в столице 9 школ и 31 детский сад. Создали более 17 тысяч мест в садиках

Еще один новый детский сад планируют открыть до конца декабря этого года – на Троещине, на улице Радунской.

Только в этом году более 1,5 тыс. семей киевлян при выборе частного садика воспользовались своим правом на компенсацию за дошкольное образование из городского бюджета.

В следующем году мы планируем снова выделить рекордную сумму на образование – 24,4 млрд грн.

В следующем году в столице завершат достройки в двух школах, а также надстройку этажа в одной из гимназий. И осуществят капремонты и реконструкцию в четырех садиках.

17.12.2020

В Киеве финансирование образования за шесть лет выросло более чем в четыре раза - Кличко

Из обсуждаемой статьи (опубликована,, 4 января 2021-го):Строилось или реконструировалось по 1,5 школы в год и по 5 садиков в год? Не маловато-ли для 3-миллионной столицы Украины?2021-го?В 2021-м?В 2022-м?В 2022-м?Что-то в последние дни на сайте уже несколько "новостей" несколькодневной давности. Если так и дальше будет, скоро будем читать новость о том, что "вчера Колумб открыл Америку"...А все потому, что эта "новость была опубликована ещеС 17.12.2020 по 04.01.2021 прошло