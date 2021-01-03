Банкіри в макропрогнозі НВ Бізнес спрогнозували те, яким буде курс гривні до кінця 2021 року
Дивися повний текст Який курс гривні прогнозують банкіри до кінця 2021 року.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 23:16
Який курс гривні прогнозують банкіри до кінця 2021 року
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Дивися повний текст Який курс гривні прогнозують банкіри до кінця 2021 року.
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