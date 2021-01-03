Після запровадження в Україні другого рівня пенсійної системи держава вживатиме заходи, які забезпечать збереження пенсійних накопичень людей.
Дивися повний текст Чи втратять українці гроші - \"Слуга народу\" оцінила ризики пенсійної реформи.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 07:09
Чи втратять українці гроші - "Слуга народу" оцінила...
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Дивися повний текст Чи втратять українці гроші - \"Слуга народу\" оцінила ризики пенсійної реформи.
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