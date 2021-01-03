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Чи втратять українці гроші
- "Слуга народу" оцінила...

Чи втратять українці гроші - "Слуга народу" оцінила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 07:09

Чи втратять українці гроші - "Слуга народу" оцінила...

Пропонуємо до обговорення:
Після запровадження в Україні другого рівня пенсійної системи держава вживатиме заходи, які забезпечать збереження пенсійних накопичень людей.

Дивися повний текст Чи втратять українці гроші - \"Слуга народу\" оцінила ризики пенсійної реформи.
R2
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