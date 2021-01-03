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Чи втратять українці гроші
- "Слуга народу" оцінила...

Чи втратять українці гроші - "Слуга народу" оцінила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 07:09

Чи втратять українці гроші - "Слуга народу" оцінила...

Пропонуємо до обговорення:
Після запровадження в Україні другого рівня пенсійної системи держава вживатиме заходи, які забезпечать збереження пенсійних накопичень людей.

Дивися повний текст Чи втратять українці гроші - \"Слуга народу\" оцінила ризики пенсійної реформи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 07:09

вот только накопления - обязательные для каждого, а умения управлять инвестициями - не обязательны и чаще отсутствуют. Это так профессионально, сказать случайно взятому гражданину "мы тебя обязуем, а ты там дальше смотри в оба!"
kolodka_eduard
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:04

kolodka_eduard
Ну так слепят государственный фонд второго уровня и кому вообще пофиг что происходит и он считает государство самым умным и заботливым - вперёд. Получится как сейчас - чиновники все порешали и ваша пенсия ниже прожиточного минимума, все норм :)

Ну а те кто захотят таки разобраться будут иметь выбор.
darkangel
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:09

Re: Чи втратять українці гроші -

  kolodka_eduard написав:а умения управлять инвестициями - не обязательны и чаще отсутствуют.
90% населения не понимает этого слова. Живут от зарплаты до зарплаты.. причем сколько бы не получали тратят все. Такова психология. И это еще вменяемые... есть клинические идиоты что живут в кредитах и перекредитовании. Там к пенсии разве что кредитов накопят))
Джон
 
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