RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чи втратять українці гроші
- "Слуга народу" оцінила...

Чи втратять українці гроші - "Слуга народу" оцінила...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 07:09

Чи втратять українці гроші - "Слуга народу" оцінила...

Пропонуємо до обговорення:
Після запровадження в Україні другого рівня пенсійної системи держава вживатиме заходи, які забезпечать збереження пенсійних накопичень людей.

Дивися повний текст Чи втратять українці гроші - \"Слуга народу\" оцінила ризики пенсійної реформи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91945
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 07:09

вот только накопления - обязательные для каждого, а умения управлять инвестициями - не обязательны и чаще отсутствуют. Это так профессионально, сказать случайно взятому гражданину "мы тебя обязуем, а ты там дальше смотри в оба!"
kolodka_eduard
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 30.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:04

kolodka_eduard
Ну так слепят государственный фонд второго уровня и кому вообще пофиг что происходит и он считает государство самым умным и заботливым - вперёд. Получится как сейчас - чиновники все порешали и ваша пенсия ниже прожиточного минимума, все норм :)

Ну а те кто захотят таки разобраться будут иметь выбор.
darkangel
 
Повідомлень: 287
З нами з: 16.09.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:09

Re: Чи втратять українці гроші -

  kolodka_eduard написав:а умения управлять инвестициями - не обязательны и чаще отсутствуют.
90% населения не понимает этого слова. Живут от зарплаты до зарплаты.. причем сколько бы не получали тратят все. Такова психология. И это еще вменяемые... есть клинические идиоты что живут в кредитах и перекредитовании. Там к пенсии разве что кредитов накопят))
Джон
 
Повідомлень: 1603
З нами з: 16.03.17
Подякував: 58 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:13

В первую очередь это уровень гарантий, которые создает государство. Его называют надзором за финансовыми учреждениями, которые занимаются пенсионными накоплениями. Обычно его называют пруденциальный надзор. Это наблюдение, когда финансовый регулятор предполагает, что может быть уменьшение стоимости активов, и применяет меры воздействия в то время, когда уменьшается стоимость накопленных активов и денег, денежной массы, на которую могут быть преобразованы такие активы”, – рассказала Третьякова.


Это просто слова Третьяковой и только слова.

27.12.2020 на сайте был опубликован разбор предложенных по накопительным пенсиям законопроектов (https://news.finance.ua/ru/news/-/48435 ... bez-pensij). Кстати, один из 4-х авторов законопроекта №2683 “Об обязательном накопительном пенсионном обеспечении” именно Третьякова.

Основные выводы по этим законопроектам о накопительных пенсиях:
При этом государство никак сохранение пенсий в этих фондах не гарантирует.

Ни механизмы индексирования инфляции, ни защита сбережений на уровне государства не предусмотрены.
yanyura
 
Повідомлень: 5695
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1879 раз.
Подякували: 1329 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 12:22

Ещё одна форма кидалова и раздутия государственных штатов.
anton_gms
 
Повідомлень: 863
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, moveton і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У 2020 році українці витратили по 3 тисячі гривень на...
R2 » Вів 05 січ, 2021 12:23
1 26
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 12:23
anton_gms
Українці за місяць скоротили перекази на батьківщину...
R2 » Вів 05 січ, 2021 10:28
1 50
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 10:28
cohan
Після реформи українці отримають мізерну пенсію —... 1, 2, 3
R2 » Пон 04 січ, 2021 14:28
25 2078
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 08:45
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28207)
05.01.2021 12:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.