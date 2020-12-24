Huawei вибрала місце для будівництва свого першого заводу в Європі.
Дивися повний текст Huawei побудує свій перший європейський завод у Франції.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 09:09
Huawei побудує свій перший європейський завод у Франції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Huawei побудує свій перший європейський завод у Франції.
Додано: Вів 05 січ, 2021 09:09
Нам би такий завод десь в західній Україні, щоб без проблем з логістикою :)
Додано: Вів 05 січ, 2021 09:14
А американцы не введут санкции против французов ? Очень уж они любят бороться санкциями против нелюбимой им Huawei.
Додано: Вів 05 січ, 2021 09:18
Американское посольство не разрешает покупать, а не то, что производить! )
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