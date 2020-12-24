RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Huawei побудує свій перший
європейський завод у Франції

Huawei побудує свій перший європейський завод у Франції
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:09

Huawei побудує свій перший європейський завод у Франції

Пропонуємо до обговорення:
Huawei вибрала місце для будівництва свого першого заводу в Європі.

Дивися повний текст Huawei побудує свій перший європейський завод у Франції.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91940
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:09

Нам би такий завод десь в західній Україні, щоб без проблем з логістикою :)
Rainbow
 
Повідомлень: 3030
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:14

А американцы не введут санкции против французов ? Очень уж они любят бороться санкциями против нелюбимой им Huawei.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19754
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4717 раз.
Подякували: 7456 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:18

  Rainbow написав:Нам би такий завод десь в західній Україні, щоб без проблем з логістикою :)

Американское посольство не разрешает покупать, а не то, что производить! )
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13693
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7499 раз.
Подякували: 3597 раз.
 
Профіль
3
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Subaru анонсував свій перший електрокар
R2 » П'ят 25 гру, 2020 23:52
1 129
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 гру, 2020 23:52
wr4870
McDonald's відкрив перший ресторан у Бучі під Києвом
R2 » Чет 24 гру, 2020 10:02
1 233
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 10:15
alex_dvornichenko
За 48 мільйонів "пішов із молотка" чотирнадцятий завод...
R2 » П'ят 18 гру, 2020 12:11
1 252
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 12:11
maestro71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.