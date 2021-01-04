Другий місяць поспіль скорочується обсяг приватних грошових переказів в Україну.
Дивися повний текст Українці за місяць скоротили перекази на батьківщину майже на $30 млн.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 10:28
Українці за місяць скоротили перекази на батьківщину...
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Дивися повний текст Українці за місяць скоротили перекази на батьківщину майже на $30 млн.
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